أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-1-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار على خطى الأيام الماضية منذ بداية العام الجاري، على عكس العام الماضي الذي شهد حالة من التذبذب بشكل نسبي، لتأثر السوق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكذلك سعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرارًا على مدار الأسبوع، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا.

أما عن سعر الدواجن الحمراء، فأكد عبدالعزيز، أنها تتراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بقيمة تصل لـ27 جنيها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن سعر الدواجن البلدي تباع من المزرعة بـ 28 جنيها، بينما تصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

أسعار كرتونة البيض

من جهته نوه رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة بلغ 34 ونص جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

أما عن سعر كيلو الرومي، أكد عبدالعزيز، أنه يباع في السوق المحلية بسعر يتراوح بين 42 جنيها و 48 جنيها.

تراجع الدواجن بفضل كورونا

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار.

وأضاف «عبدالعزيز» أن بعض المزارع امتنعت عن تشغيلها، لعدم وضوح الرؤية بشأن فيروس كورونا، وأن السوق شهد خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.