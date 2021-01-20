أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 20-1-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن، استقرارا في بداية التعاملات من صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 يناير الجاري، وكانت أسعار الدواجن، شهدت على مدار عام 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة لتراجع القوى الشرائية في السوق المحلية، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت الأسعار انخفاضا لأدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا على مدار الأسبوع الماضي، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا، كما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونص جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

وأشار السيد، إلى أن سعر الدواجن الحمراء، تتراوح أسعارها بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بقيمة تصل لـ27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

ووصل سعر كيلو الرومي في السوق المحلية لسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها حسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذ عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، وشهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.