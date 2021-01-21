أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 21-1-2021 في مصر

سجلت اليوم الخميس، أسعار بورصة الدواجن، استقرارًا في كافة الأنواع الداجنة، إذ أن الأسعار مستقرة منذ بداية العام الجاري على عكس العام الماضي والذي شهد نوع ملحوظ من التذبذب وذلك لتأثر السلعة بفيروس كورونا المستجد الذي أثر بدوره على كافة السلع والمنتجات الأخرى.

وبهذا الشأن تستعرض «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وكانت أسعار الدواجن شهدت استقرارًا على مدار الأسبوع الماضي، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 26 جنيهًا، حسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لجريدة.

وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر الدواجن الحمراء، تتراوح أسعارها بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بقيمة تصل لـ27 جنيها.

وعن سعر الدواجن البلدي، فأكد عبدالعزيز، أنها تباع من المزرعة 28 جنيها، ويصل للمستهلك النهائي بـ32 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر كرتونة البيض بالمزرعة بلغ 34 ونص جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

ووفقا لعبدالعزيز، فإن سعر كيلو الرومي في السوق المحلية وصل لسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذ عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، وشهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق، وأن هناك بعض المزارع امتنعت عن تشغيل المزارع لعدم وضوح رؤية بشأن كورونا.