أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر

في مستهل معاملات بداية اليوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، وعلى الرغم من أن الأسعار المعلنة حاليًا هي مرتفعة نسبيًا إلا أنها أقل من السعر العادل، الأمر الذي أضر بالكثير من صغار المربين والتجار، وفقًا لغرفة التجارية بالقاهرة.

وكانت أسعار الدواجن بكل مشتقاتها، ما بين الدواجن البيضاء والبلدي، بالإضافة إلى البيض، شهدت اضطراب وتذبذب في الأسعار، حيث وصلت لأدنى سعر لها في أغسطس الماضي، حيث تراجع سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 17 جنيهًا، في حين أن السعر العادل لا يقل عن 23 جنيهًا.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسعر البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبد العزيز السيد في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا على مدار الأيام الماضية، حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 22 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 26 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 ونص جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

وأَضاف أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

أسعار الأعلاف تتحكم في أسعار الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن الأعلاف واصلت ارتفاعها حيث وصل سعر الطن 8200 جنيه، خلال الأسبوع الجاري، مطالبًا بضرورة تدخل الدولة ووجود بورصة عادلة للدواجن تتحكم بزمام الأمور، ووضع آلية محددة تسير وفق منهج مدروس، للسيطرة على السوق، مؤكدًا على أنه إذا استمرت الأسعار على هذه الوتيرة ستشهد السوق خروج العديد من التجار، ما يضعنا أمام أزمة حقيقية.

وناشد رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكفلة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

ونوّه رئيس الشعبة، إلى أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذ عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، وشهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.