أديب: مفيش حاجة اسمها الوزراء اللي بيشدوا عليهم في المجلس هيمشوا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك جديدًا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا يعني الأعضاء الجدد، لكنه يشعر بحياة وحركة وأسلوب عمل مختلفة، وشدد على ضرورة عدم النظر إلى المجلس بإستغراب لأن هذا دوره في الحياة السياسية: «ده مش قباحة ولا عيب، والناس اللي بتقول معقولة اللي بيتعمل في الوزراء ده؟! آه معقولة، المجلس معمول عشان كده، لأن الوزير يذهب إلى البرلمان في أي مكان بالعالم لكي يسائل مش عشان الناس تصقفله».

شغلة البرلمان إنه يحاسب.. محدش يقول عيب

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «مفيش حاجة اسمها الوزراء اللي بيشدوا عليهم في المجلس هيمشوا، الوزير ممكن يكون بيعمل مليون حاجة كويسة بس في حاجة مش كويسة ومش عجبانا، ووزير الشباب والرياضة عمل أشياء كثيرة جيدة، لكن في ناس شايفة إن في حاجات غير جيدة، شغلة البرلمان إنه يحاسب، محدش يقول إن اللي بيجرى في البرلمان عيب».

مينفعش نجيب الوزير البرلمان ونقول إيه الحلاوة دي

وتابع، أن البرلمان يجب أن يضطلع بدوره الرقابي لأنه يمثل الشعب ويعتبر صوته الذي يحاسب الحكومة: «لو جيبنا الوزير في البرلمان وقلنا له إيه الحلاوة دي وإيه الطعامة دي، مش هيبقى مجلس نواب، هيبقى حزب، وما يحدث في هذه الأيام بالمجلس يجب تشجيعه، وعضو مجلس النواب يجب أن يكون حاضرًا بمعلوماته وأسئلته، ويجب أن يكون صدر الوزير رحبًا .. أحد الوزراء غضب كثيرًا وزعل، وقال مينفعش الكلام ده .. يعني إيه مينفعش؟! رد».