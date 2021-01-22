«لو هتدفع أون لاين أو هتشيل فلوسك».. كيفية تفعيل كارت الميزة ووضع رصيد

اتجه عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية إلى استخدام كارت ميزة، الذي نجح في جذبهم للحصول عليه من أجل استخدامه في المعاملات المالية والنقدية.

فيما يخص كيفية الحصول عليه وطرق استخدامه وتفعليه، بالإضافة إلى وضع الأموال به وشحنه خاصة مع بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، تعرضها «الوطن» في السطور التالية:

طريقة تفعيل واستخدام كارت ميزة

من أجل تفعيل كارت ميزة، عليك التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو أي بنك يتيح هذا الكارت، وطلب ذلك من خدمة العملاء، وتقديم بطاقتك ورقم هافتك وسيتم تسليمك الكارت دون أي عمولة أو رسوم ويتم تخصيص 15 جنيهًا في نهاية كل عام من بدء استخدامها.

ستستقبل رسالة عبر هاتفك، عليك بإدخالها في أي ماكينة صرف تابع لها البنك الذي اخترته وضع الرقم السري الذي تريده، وبعدها يمكنك دفع وتسديد وشراء ماتريد من خلالها.

طرق شحن كارت ميزة

يمكن شحن بطاقة ميزة بإحدى الطريقتين، أما من خلال إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لها، أو من خلال أي فرع من فروع البنك المصدر للبطاقة.

ويكون الحد الأقصى لرصيد البطاقة 15000 جنيه، والحد الأقصى للشراء اليومي 15000 جنيه، والحد الأقصى للسحب النقدي اليومي 10000 جنيه.

يذكر أن بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، والقاهرة، بدأوا في إصدار بطاقات «ميزة» المدفوعة مقدمًا مجانًا، في مايو 2019، للتيسير على الناس في معاملاتهم التجارية ومن أجل أيضا التيسير عليهم في الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

مميزات كارت ميزة

سداد المستحقات الحكومية

سداد كافة المدفوعات الحكومية إلكترونيا.

السحب النقدي

كما يتيح كارت ميزة لمالكه الشراء من شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية.

إيداع أموالك به للحفاظ عليها وسحبها عند الحاجة.