بسمة وهبة تعلن إصابتها بشد عضل في الأحبال الصوتية والفك

أعلنت الإعلاميه بسمة وهبة عبر حسابها الخاص بـ«انستجرام» تلقيها كورسات علاج طبيعي بسبب إصابتها بشد عضل في الاحبال الصوتيه والفك.

وكتبت بسمة وهبة: «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميديه شد عضلي في الأحبال الصوتيه والفك، انشالله يخفوا ع موعد التصوير لأني محتاجه فكي وأحبالي ولساني بكل قوه أصل البرنامج محتاج شدة شويه والشدة ع الله ادعولي».

وكانت الإعلامية بسمة وهبي تعاقدت منذ يومان مع قناة «الحياه» لتقديم برنامج جديد ستبدأ الإعداد له خلال الفتره القادمة.

بسمة وهبه تتعرض للتنمر

وكانت تعرضت الإعلامية بسمة وهبة منذ أيام للتنمر هي وابنتها وردت عليه بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أثناء تواجدها داخل أحد المستشفيات، قائلة: «عشان المتنمرين اللي مستكترين إني خارجه أنا وبنتي بنتفسح.. هذا ما وراء الكواليس التي لا يراها صم وبكم القلوب والعيون.. قبل الفسحة بنج ومنظار ومشكلة في الأحبال الصوتية وإنذار بفقد الصوت بسبب الضغط وإجهاد العمل».

وأضافت: «ده نفس اليوم اللي استكترتوا رفاهيته عليا أنا وبنتي اللي كانت في دبي ليها 3 أسابيع عندها كورونا وأنا ممنوع أقرب ولا أشوفها وكانت في عزل تام!.. إيه رأي المتنمرين لو بعد أذنهم ومايضايقهمش إني أخرج بنتي وأرفع معنويتها ومعنوياتي».

وإختتمت: «أنا قلت لكم قبل كده حياتنا مش الصورة اللي بتشوفوها.. دايما الصورة وراها صورة لم ولن تروها.. شوفوا بس المنظار اللي مسكاه الممرضة ورا الكرسي كل ده كان في فمي برضه صورة ورا صورة ورا صورة ودي حياتنا اللي أنتوا قاعدين بس تتنمروا وتنظروا علينا.. لا للإهانة».