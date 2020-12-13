بسمة وهبة تروي تجربتها مع المرض بـ"روتاري" التجمع الخامس

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" مشاركتها في ندوة من تنظيم أندية "روتاري" الرحاب ومدينتي والتجمع الخامس.

وتأتي الندوة بعنوان "تحدي الإنسان في تجاوز الأزمات"، ومن المنتظر أن تتحدث الإعلامية بسمة وهبة عن تجربتها مع المرض وانتصارها عليه، ويدير الندوة الدكتور شريف أديب، في فندق تريومف بالتجمع الخامس في تمام الساعة السابعة مساء.

وعلقت بسمة على إعلان الندوة عبر حسابها بـ"إنستجرام" قائلة: "أعزائي أعضاء أندية روتاري الرحاب ومدينتي والتجمع شرف لي لقاؤكم غدا".

يذكر أن الخميس الماضي، تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية، خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، أثناء زيارة نجليها "عبدالرحمن" و"عبدالعزيز"، ورفضت الدخول لأحد المستشفيات بالسعودية، واضطرت أسرتها لإحضار الطبيب إلى المنزل، وتم تعليق المحاليل اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية في هذا الشأن.

وكانت وهبة، نشرت فيديو لها عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت بصحبة الطبيب المصري دكتور حاتم قايد، المقيم بالسعودية، ويقوم بتركيب "كانيولا" في يدها، ومازحها بقوله "ماشاء الله مش حاسة بحاجة"، لترد "بسمة" ساخرة "بيقر عليّ، أنا متعودة على كده خلاص، والحمدلله ولادي جنبي وماما وبابا ولا يهمني".

وعن حالتها قالت بسمة وهبة، "الحمدلله مفيش حاجة، عايزة أقولكم على حاجة، جالي التهاب في المعدة، لأني افتريت في أخذ الفيتامينات، ببلبعها عشان كورونا، وعشان أحافظ على نفسي، خلوا بالكوا من الفيتامينات على المعدة ياجماعة".

وعن سبب رفضها دخول المستشفى للعلاج، قالت "أنا كرهت المستشفيات خلاص، بفكر أقعد هناك، وأخرج زيارات"، والتفتت لأبناءها قائلة "ماتخافوش ياحبيبي، مش هروح المستشفى، أنا كويسة ومفيش حاجة الحمدلله".