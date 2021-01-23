قرحة وشد عضلي وعملية جراحية.. إصابات في الوسط الفني خلال يوم

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الإصابات لنجومه مما استدعى دخولهم المستشفى، وهم الإعلامية بسمة وهبة والمطربة شاهيناز والفنان أشرف مصيلحي.

إصابة المطربة شاهيناز بقرحة

حالة من القلق سيطرت على جمهور الفنانة شاهيناز، فور إعلان زوجها آدم حسين، نقلها إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الأولى من صباح أمس، حيث كتب «آدم» عبر «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شئ للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

لتخرج بعدها بساعات شاهيناز، وتعود إلى منزلها بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة حيث قالت لـ «الوطن»، «الموضوع مجرد ضغوط وتوتر ليس أكثر بجانب إصابتي بقرحة وقولون وهذا جعل الموضوع يزيد بشكل كبير وتم نقلي للمستشفى».

وأضافت «الدكتور نصحني أن ابتعد عن أي ضغط أو أخبار سيئة هذه الفترة حتى أتعافى».

أشرف مصيلحي يجري عملية جراحية

ترددت أيضا في نفس اليوم شائعات إصابة الفنان أشرف مصيلحي بورم في المخ حيث أجرى عملية جراحية ويتواجد حاليا في المستشفى.

من جانبها قالت زوجته منال الصيفي لـ «الوطن»: «الحمدلله أشرف يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد عن إزالة ورم في المخ، الموضوع ليس إلا إزالة كيس ميه وسيغادر المستشفى اليوم السبت».

بسمة وهبة تصاب بشد عضلي في الأحبال الصوتية

أعلنت الإعلامية بسمة وهبه عبر «انستجرام»، إصابتها بشد عضلي في الفك والأحبال الصوتية مما جعلها تخضع لجلسات علاج طبيعي، وعلقت قائلة «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم؟ أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية، شد عضلي في الأحبال الصوتية والفك، إنشاء الله يخفوا على موعد التصوير لأني محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، أصل البرنامج محتاج شدة شوية والشدة على الله ادعولي».