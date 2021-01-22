أول تصريح من شاهيناز بعد تعرضها لأزمة صحية: أعاني من قرحة

غادرت المطربة شاهيناز أحد مستشفيات القاهرة، صباح اليوم، بعد تعرضها لأزمة صحية قبل ساعات استدعت نقلها إلى المستشفى، حسبما أعلن زوجها الفنان آدم حسين عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

طبيعة الحالة الصحية

وقالت شاهيناز لـ«الوطن»، في أول تصريح لها بعد مغادرتها المستشفى، إنها أصبحت تتمتع بصحة جيدة، مضيفة: أعاني من قرحة ومشاكل في القولون، والحقيقة أنني هذه الفترة أشعر بضغوط عديدة كحال الجميع، لأن الأجواء العامة تدعو إلي ذلك، إذ فجأة داهمتني الآم مبرحة وجري نقلى للمستشفى.

وتابعت: الطبيب المعالج طلب مني تغيير الجو خلال الوقت الراهن، والابتعاد عن أي انفعال أو ضغوطات، وأود توجيه الشكر من خلالكم للجمهور وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم بسؤالهم عني في وقت أحتاج إلى هذه المشاعر الطيبة.

أزمات صحية متكررة

وكان الفنان آدم حسين، زوج الفنانة شاهيناز، قد أعلن عن نقل زوجته إلى المستشفى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلاً: «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

وطرحت شاهيناز مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم «كنت حلفت» من ألبومها الجديد «حياتي أحلى»، وهي من كلمات محمد عبدالحميد، وألحان وتوزيع آدم حسين، وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة منذ طرحها عبر موقع تداول الفيديوهات «يوتيوب».