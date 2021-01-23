نائبة عن تطوير مباني وسط البلد: يجب أن يكون شاملا ومدروسا

أوضحت المهندسة المعمارية داليا السعدني، عضو مجلس النواب المعينة، أن فكرة تطوير منطقة وسط البلد، لا يجب أن تكون بتطوير شارع أو شارعين فقط من شوارع تلك المنطقة، وليس أيضا بدهان واجهات المباني بـ «دهانات بلاستيك للواجهات الظاهرة بس والجناب لاء»، فيجب أن يكون التطوير شاملا وبطريقة مدروسة من خلال متخصصين.

السعدني: المنطقة كنز لم نحسن استغلاله

وأكدت «السعدني»، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «الأولى»، أن تلك المنطقة عبارة عن كنز لم نحسن استغلاله حتى الآن، فالمباني المعمارية العظيمة المتواجدة بجميع شوارع تلك المنطقة، يجب أن تعامل على أنها منطقة تراثية.

يجب الرجوع إلى التاريح

وألمحت عضو مجلس النواب، أنه يجب الرجوع إلى التاريخ لمعرفة وتحديد الألوان التي كانت مستخدمة، فعملية المحافظة على التراث، تعني أن أعيد المبنى إلى حالته كما كانت في السابق، وليس إضافة أي شئ عليه من لمسة حديثة أو حتى على اللون والخامة التي يجب استخدامها في عمليات المحافظة.

مجهود يحترم

وشددت أن المجهود المبذول في عمليات تطوير مباني تلك المنطقة، يحترم بالطبع، ولكن يجب أن يكون هناك فريق من المتخصصين، يدرس الحقب التاريخية لتلك المباني، وكيف كانت في عهدها حتى لا يتم طمس تاريخ تلك المباني.

خطة موضوعة

وأعربت عن تمنيها أن يكون العمل في مصر وبالأخص عمليات التطوير، خاضعة لخطة موضوعة وهدف محدد نسير باتجاهها جميعا، مهما تغير المسؤولون، مؤكدة أن الدور الرئيسي للمسؤول هو أن يطبق خطة موضوعة، قائلة «مش كل مسؤول واحد جديد يجي يعمل خطة جديدة من الأول»، ولكن يجب أن يكون هناك منظومة وخطة للتطوير مبنية على دراسة.

وأكملت، يجب على جميع المسؤولين الالتزام بتطبيق رؤية ممتدة، وليس هناك مسؤول ما بمكان ما فيضع أفكارا وخططا للتطوير، وبمجرد مغادرته لهذا المنصب، يأتي المسؤول الجديد بأفكار وخطط مغايرة.