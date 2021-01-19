نائبة: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعانون «الميزانية 65 مليار جنيه بس»

كشفت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أنه بالرغم من أن أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وصل لـ120 ألف تقريبا، والميزانية زادت إلى 65 مليار جنيه في عامنا الحالي 2021، كما صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلا أنه مازالت تلك الفئة تعاني، وهذه المعاناة تنعكس على الفئة التي تتعلم منها و «كدا مش هنتقدم».

وصفت بيان وزير التعليم العالي بـ «المنمق»

ووصفت «علي»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «on»، بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي ألقاه اليوم الثلاثاء، بجلسة مجلس النواب، بـ «المنمق»، والمكتوب بمنتهى الدقة والحرفية والمهنية، ومن الناحية السياسية أيضا، عرض خلاله عدد من الانجازت الكثيرة التي تمت بالملفات التي تعمل عليها هذه الوزاره.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى انها حاولت خلال مداخلتها بجلسة المناقشة، أن تنقل قضايا أعضاء هيئة التدريس، التي يعيشونها في الفترة الحالية وخلال العامين الماضيين بالأخص، وذلك كونها بالأساس عضوة هيئة تدريس بجامعة حكومية و «تحتك» كثيرا بزملائها من تلك المهنة وتعلم مشاكلها جيدا، لافتة أ،ها كنت لابد ان تعرض ذلك حتى توصل نبض تلك الفئة المهمة جدا.

كان لديها بعض الملاحظات على ما ذكر في بيان الوزارة

وأضافت، «الحقيقة كان هناك عدد من الملاحظات على أداء الوزارة ببعض القضايا والملفات، مع الأعتراف بحجم الأنجازات التي تمت ذكرها الوزير في البيان».

وأكدت على ضرورة أن يحيىأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة حياة كريمة من ناحية، وتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم في الوصول إلى عضوية التدريس بالجامعات من ناحية أخرى.

وتابعت: «كنت شايفة الحقيقة أن فئة من أعضاء التدريس والهيئة المعاونة، هي الفئة الأولى بالرعاية الفترة القادمة»، مشددة أن ذلك ضروري جدا، إذا كنا نرغب في النهضة بمصر ونتصدر العالم، فإلى جانب ىالتطوير بشتى المجالات، مع الاهتمام بالعلم بشكل كبير.