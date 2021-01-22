ريهام عبدالغفور عن موقفها من المشاهد الساخنة: «عشان جوزي يتطمن»

قالت ريهام عبدالغفور، إنها تحب مسلسل «ربع قيراط»، لافتة إلى أن الناس «بيحبوا النكد وبيموتوا فيه»، موضحة أنها في بداياتها الفنية والدها لم يتوسط لها في بدايتها الفنية لأن والدها كان يطالبها بالحصول على البكالوريوس قبل البدء في مجال التمثيل والفن، وكانت بدايتها بمسلسل «حديث الصباح والمساء»، موضحة أنها تشارك حاليًا في مسلسل جديد مع الفنانة دينا الشربيني.

موقفها من المشاهد الساخنة

وأضافت «عبدالغفور» في لقاء مع برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الدمية «فاهيتا»، الجمعة، أنها رغم مسيرتها في الفن التي وصلت إلى أكثر من 20 عاما، لم تشارك في مشاهد ساخنة أو تقبيل، أو غيرها، موضحة: «ده كويس بس قولي لجوزي، عشان يبقى مطمن».

أقرب شخص لها في الوسط الفني

وتابعت أن أقرب شخص لها في الوسط الفني، زميلتها الفنانة حنان مطاوع، موضحة أنها كانت معها في مهرجان كان السينمائي، منذ سنوات عديدة، وحينها رآت الفنان العالمي «براد بيت»، ويسير وراء زوجته الفنانة أنجيلينا جولي بـ«الشمسية».

وكشفت أنها تستمع إلى الكثير من أنواع الموسيقى، ولا مشكلة لديها في الاستماع إلى أغاني المهرجانات.

وخلال الحلقة طلبت «فاهيتا» من ضيفتها أن تغني بعض أغاني المهرجانات إلا أنها فشلت في ذلك، وقالت إنها لا تحفظ الكلمات.

هذا، وتحل الفنانة ريهام عبدالغفور، وزوجها، ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الدمية «فاهيتا»، في أول ظهور للثنائي معا، حيث تتحدث عن حياتها الفنية والشخصية والعائلية.

وكانت شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث كانت عضوا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وأدلت بتصريحات تلفزيونية قالت فيها إنها شاهدت 16 فيلما من أجل إعطاء جائزتين وشهادتي تقدير، وستنفذ قريبا فيلم «ليلة العيد» في أول تعامل فني مع الفنانة يسرا، والفيلم تقوم ببطولته 6 ستات يكافحن في المجتمع المصري.