بايدن: بلادنا تواجه أسوأ أزمة اقتصادية بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم، إن الولايات المتحدة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدا أنه لن يترك الناس جوعي.

ووقع بايدن، اليوم، على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية، وقال الرئيس الأمريكي، إنه إذا تم التحرك اليوم سيعود اقتصاد الولايات المتحدة قوياً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بايدن، أنه يجب التصرف بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد، موضحا، في خطاب بـ«البيت الأبيض»، أن إدارته، وفي ظل ظروف تداعيات كورونا، ستعمل على تنمية الاقتصاد لجميع الأمريكيين، ليس فقط للغد، ولكن في المستقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وأوضح بايدن، أن الأمريكيين أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بطرد الناس بسبب شيء لم يفعلوه بأنفسهم، وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن إدارته لن تقبل بطرد المواطنين من وظائفهم.

وأشار جو بايدن، إلى أن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم وينبغي اتخاذ إجراءات حازمة وجريئة، موضحاً أن قطاع التعليم فقد أكثر من 600 ألف وظيفة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن خطة إنقاذ الولايات المتحدة ترمي إلى توزيع مساعدات مالية على الأسر، وأنها سوف تُخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر.

وأوضح بايدن، أن تأمين المسكن للأمريكيين يساعد على مكافحة كورونا، وأكد جو بايدن، توفير منح للشركات الصغيرة لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن على وزارة الزراعة العمل على مزايا لتقديم الغذاء للمحتاجين.

واعتبر بايدن، أن كورونا سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، وأوضح الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أن العدد الآن 400 الف وفاة، ويُتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد.