صلاح عبدالله يكشف تطورات الحالة الصحية لأشرف مليجي: زي الفل

كشف الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه على «فيسبوك»، تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مليجي، والذي أجرى منذ ساعات عملية جراحية.

وكتب صلاح عبدالله: «أخويا الصغير وصديقي وعشرة العمر اللي عامل شيطان وهو أطيب خلق الله أشرف مصيلحي بخير ياجماعة وزي الفل وما يُنشر بعيد عن الحقيقة فأرجو عدم التسرع».

وقد تناولت صفحات السوشيال ميديا منذ ساعات إصابة الفنان أشرف مليجي بورم في المخ ويتواجد في أحد المستشفيات داخل العناية المركزة بعد العملية.

من جانبها نفت زوجته المخرجة منال الصيفي لـ «الوطن»، ماتردد عن حالة أشرف الصحية قائلة «أشرف أجرى بالفعل عملية لإزالة كيس ميه وسيغادر المستشفى خلال ساعات، وحالته الصحية مستقرة جدا ولا صحة لما تم تداوله عن حالته الصحية».

يعرض حاليا للفنان أشرف المليجي، مسلسل «جمال الحريم» الذي يشارك في بطولته إلى جانب كل من نور اللبنانية، خالد سليم، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، حازم سمير، إسلام جمال وكوكبة من النجوم، من تأليف سوسن عامر وإخراج زوجته منال الصيفي، وإنتاج شركة «سينرجي».

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة السابعة والنصف مساءا، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

معلومات عن أشرف مليجي

بدأ أشرف مليجي التمثيل من خلال السينما من حيث شارك بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاته عام 2001، بعدها شارك في فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي ثم حصل على أدوار أكبر في عدد من الأفلام أبرزها «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، كما شارك بالتمثيل مع الفنان محمد فؤاد خلال كليب «لو».