10 معلومات عن ريهام عبدالغفور: زوجها مصري ألماني ووالدتها اسمها «شمعة»

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور، وزوجها، ضيوفًا على الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON»، وذلك في أول ظهور للثنائي معا، وتحدثت ريهام عبدالغفور خلال اللقاء عن حياتها الفنية والشخصية والعائلية وشاركت مع الأبلة فاهيتا في بعض الألعاب الكوميدية وقامت بعمل مقلب في والدتها وأتصلت بها وأخبرتها أنها قررت الانفصال عن زوجها بسبب اكتشافها خيانته لترد عليها والدتها أنها ستموت لو انفصلت عن زوجها وتحدثت ريهام عبدالغفور عن موقفها من المشاهد الساخنة وكشفت ريهام عبدالغفور عن بعض المعلومات الشخصية عنها كما يلي:

1-اسمها الحقيقي ريهام عبدالغفور محمد ووالدها هو الفنان أشرف عبدالغفور واسمه الحقيقي عبدالغفور محمد واسم أشرف عبدالغفور هو اسم الشهرة أما والدتها فاسمها الحقيقي فاطمة واسم الشهرة «شمعة».

2-مولودة في 6 سبتمبر وتنتمي لبرج العذراء.

3-طولها 157 سم.

4-حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي.

5-تعاني من فوبيا أسماك القرش.

6-زوجها رجل الأعمال شريف الشوبكي وهو مصري ألماني ووالدته ألمانية وكان يعزف على الطبلة في شبابه ولديها منه ولدين.

7-قدمت برنامجين على التلفزيون «ريهام على النار» و«تذكرتين سينما» وتعتبر نفسها لم تنجح في التقديم التلفزيوني ولم تفكر في تكرار التجربة مرة أخرى.

8-لم يوصي عليها والدها ولم يتوسط لها للتمثيل وذهبت لاختبار كاميرا بدون معرفة والدها لأنه لم يكن يريد أن تعمل أثناء دراستها وكان يفضل أن تحصل على بكالوريوس التجارة أولًا.

9-أقرب صديقة لها في الوسط الفني هي الفنانة حنان مطاوع ويسافرا سويًا للمهرجانات الفنية.

10-ابنها الأكبر يبلغ من العمر 19 عاما ويدرس الإخراج والتصوير في إحدى الجامعات في الخارج، وكانت تتمنى أن يدرس داخل مصر ولكنه فضل السفر للخارج وقررت ألا تقف في طريق طموحه.