ريهام عبدالغفور تنفذ مقلبا في والدتها على الهواء: «جوزي بيخوني»

طلبت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، من ضيفتها الفنانة ريهام عبدالغفور، أن تنفذ «مقلبا» في والدتها، حيث اتصلت بها، وقالت لها إنها تشاجرت مع زوجها «شريف»، لأنه يخونها، وسوف تطلب منه الطلاق، وتعود إلى والدتها للعيش معها مرة أخرى لأنها لم تعد قادرة على تحمل العيش مع زوجها.

مقلب في والدة ريهام عبدالغفور

من جانبها، ردت السيدة «فاطمة»، والدتها، وقالت: «أوعي تقولي الكلام ده يا ريكو، يا نهار أسود ده أنا أموت نفسي.. خيانة مثلا!! شريف مش معقول يعمل كده يا ريهام!!»، وعندما علمت بأن نجلتها تنفذ فيها مقلبا، ردت قائلة: «ينيلك يا ريهام الله يعلنك يا ريهام إخص عليكي.. تعملوا فيا كده؟!!».

وكشفت «عبدالغفور»، والدتها كان اسمها «شمعة» لأنها ذات بشرة بيضاء، رغم أن اسمها «فاطمة»، وفي البداية كان لها موقفا من زوجها، إلا أنه بعد ذلك تقبلته وأحبته، موضحة: «هي بتحب جوزي مع أنها مكانتش موافقة عليه، وبعدين هو بيلعب طبلة كهواية، وكمان طبال».

ريهام عبدالغفور: أحب السفر

وقالت ريهام عبدالغفور، إنها تحب السفر كثيرا، وترغب في السفر إلى فانكوفر لكي ترى ابنها يوسف، حيث إنه يدرس الإخراج والتصوير هناك، ويبلغ من العمر 19 عاما، موضحة أنها تزوجت في سن 20 سنة، لافتة إلى أنها في صغرها كانوا يشبهونها بالفنانة الكبيرة مريم فخر الدين.

وحلت الفنانة ريهام عبدالغفور، وزوجها، ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكس» المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الدمية «فاهيتا»، في أول ظهور للثنائي معا، حيث تتحدث عن حياتها الفنية والشخصية والعائلية.

وقالت «عبدالغفور»، إن أقرب شخص لها في الوسط الفني، زميلتها الفنانة حنان مطاوع، موضحة أنها كانت معها في مهرجان كان السينمائي، منذ سنوات عديدة، وحينها رآت الفنان العالمي «براد بيت»، ويسير وراء زوجته الفنانة أنجيلينا جولي بـ«الشمسية».