«أبو شقة» يهنئ السيسي ووزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد الشرطة، وتهنئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة، حيث تحتفل مصر بعيد الشرطة في يوم 25 يناير من كل عام.

وأوضح «أبو شقة» أن عيد الشرطة يمثل نموذجًا وطنيًا صادقًا للتضحية بالنفس والنفيس للدفاع عن الكرامة الوطنية، حيث إن يوم 25 يناير لعام 1952 صدرت أوامر من القيادة البريطانية بتسليم مبنى محافظة الإسماعيلية بكل معداته، وحينها اتصل اليوزباشي مصطفى رفعت بوزير الداخلية، وكان فؤاد باشا سراج الدين يستعلم منه عن كيفية التصرف إزاء هذا مطلب الذي يمثل امتهانًا للكرامة المصرية.

فؤاد سراج الدين طلب القتال وعدم الاستسلام حتى آخر جندي في معركة الإسماعيلية

واستكمل أبو شقة في بيان عنه اليوم، سرد أحداث اليوم التاريخي حيث كان رد فؤاد سراج الدين بلا تردد أن قاتلوا ولا تستسلموا حتى آخر جندي وآخر طلقة، وكانت معركة غير متكافئة سقط فيها 50 جنديًا شهيدًا وأصيب العشرات، وأذهلت العالم وكانت رسالة واضحة أن إرادة المصريين صخرة صلبة تتحطم عليها مطامع الغزاة والمتآمرين.

وأشار «أبو شقة» إلى أن المعركة آنذاك لم تكن متكافئة بين قوة وطنية وقوة غاشمة ولكن حينها آثر المصريون التضحية بأرواحهم في رسالة للداخل والخارج، معلنين أنهم إذا خيروا بين الحياة والموت في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن والمواطن بأنهم ينحازون إلى كفة الموت لتبقى راية الحرية والكرامة والسيادة الوطنية ثابتة رافعة هامتها.

أبو شقة الاستعمار انتهى وتبقي الحدث التاريخي

وأضاف «أبو شقة» أن الاستعمار انتهى لكن ما بقى هو الحدث التاريخي الذي أصبحى رمزًا للكفاح وعيدا يبعث برسائل لإعلاء العزة والكرامة والإرادة الوطنية الصادقة.

وثمّن «أبو شقة» جهود الشرطة التي يجب أن نذكرها بكل فخر واعتزاز خصوصا في هذا العيد الذي تصدوا وافتدوا مصر بأرواحهم لإفساد مخطط الفوضى الذي كان مقررًا أن تسقط فيه مصر، كما سقطت دول مجاورة، متابعا أنه: «ولعل الاستقرار الأمني الذى تشهده مصر ويشهد له الجميع أبلغ دليل على ذلك».