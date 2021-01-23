نانسي عجرم توجه رسالة شكر للأطباء: «قلوب شفافة متعرفش إلا الحب»

بعثت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الأطقم الطبية، تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس كورونا، الممتدة منذ أكثر من عام كامل، قائلة: «نحن تعبنا بس أنتم ما استسلمتوا».

وكتب نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية على التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحن خايفين بس أنتم بعدكن متحدين، نحن عم نضعف بس أنتم قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، أنتم أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة».

وقالت نانسي عجرم: «أنتم ما عم بتناموا، سهرانين على سلامتنا، أنتم بعاد عن بيوتكم حتى نحن نبقى محميين ببيوتنا، أنتم محرومين من أهلكم حتى نحن ما نخسر أهلنا»، متابعة: «أنتم عم تهتموا بكل مريض بوقت نحن محرومين نرافقن.. إلكن أنتم كل الطاقم الطبي شو ما قلنا قليل وصعب كتير نوصف الحب يلي عم تقدمولنا ياه بلا أي مقابل».

وأضافت: «كل طبيب، كل ممرض، كل مسعف.. أنتم مش جيش أبيض وبس، أنتم قلوب شفافة وصادقة ما بتعرف إلا تحب ورح تبقى تحب بصدق وبدون مقابل.. لأن عالمنا بحاجة لكتير حب حتى يشفى».

أغنية شكرا

يذكر أن الفنان الشاب عمر كمال، قد حرص قبل شهور، على توجيه شكر خاص، إلى الأطقم الطبية أيضاً، تقديراً لجهودهم الضخمة في معالجة تلك الأزمة التي يعاني من العالم كله، إذ طرح أغنية تحمل اسم «شكرا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث يوجه من خلالها التحية للأطباء.

وتقول كلمات الأغنية: «يا بلدي يا مصر شكرا للدكتور علشان بيخاطر بحياته عشاني، كام دكتور بيضحي بروحه، عشان ينقذ واحد تاني، شكرا للضابط بيأدي واجبه بكل تفادي وهمة، ضحى عشان الأزمة تعدي».