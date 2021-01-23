«تاج الدين» يكشف سر انخفاض إصابات كورونا: غرامة الكمامة وتخفيض العمالة

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، عن أسباب انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ويرى تاج الدين أن السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى تقليل الكثافة في المؤسسات والعمل بخطة التناوب بين الموظفين، فضلا عن التزام المواطنين بارتداء الكمامات بعد فرض الغرامة عليهم من قبل مجلس الوزراء.

مصر من أول الدول التي واجهت جائحة فيروس كورونا ونملك أجهزة تنفس صناعي كافية للمواطنين

وتابع مستشار الرئيس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر من أوائل الدول التي واجهت فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر تمتلك أجهز تنفس صناعي كافية للمواطنين جميعا، وعن الأحاديث التي انتشرت مؤخرا بوجود موجة ثالثة علق بأن الفيروس ليس له كتالوج وهناك معلومات غير كافيه حتى الآن بخصوص هذا الفيروس.

تطعيم الأطباء هذا الأسبوع ولا داعى للتخوف من اللقاح «أثبت فعاليته»

وبشر «تاج الدين» المواطنين بأن الأطباء سوف يتم تطعيمهم خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الأحاديث والخوف من الآثار الجانبية للقاح كورونا والتهويل منه غير صحيح، مؤكدا أن اللقاح الصيني ثبت فعاليته في الدول التي اعتمدته وأي لقاح له آثار جانبية تزول من تلقاء نفسها كارتفاع درجة الحرارة أو الإحمرار موضع التطعيم أو الإسهال ولا تحتاج لطبيب.

وأكد مستشار الرئيس على أن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مستشفيات العزل لا تخرج إلا بعد تلقيها الرعاية اللازمة ونتأكد من تمام الشفاء لها وتستقر حالتها، متمنيا أن يستقر الوضع الوبائي ويظل المنحى الوبائي في انخفاض حتى تمام انحسار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125603 حالات حتى اليوم.

«الصحة» تستمر في رفع درجة الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد داخل مستشفياتها على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروسات المعدية، فضلا عن إطلاق الوزارة عددا من المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتلقي كل استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا منها برنامج «صحة مصر» الذي يوفر كل المعلومات ومستجدات الفيروس.