أستاذ باطنة بـ«نيوجيرسي» يوضح حقيقة ظهور مضاعفات على متعافي كورونا

كشف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، حقيقة إصابة المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بأمراض أخرى تستمر لفترة بعد الشفاء، قائلا: «مفيش معلومات تقول بعد الشفاء من كورونا بتظهر أعراض أو أمراض جديدة، لكن خلال فترة المرض لو حصل مضاعفات شديدة لعضو من أعضاء الجسم ممكن المضاعفات تكون طويلة الأمد».

وأضاف أستاذ الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية في حديثه، لـ«الوطن»، أنّ البحث العلمي لم يثبت حتى الآن ظهور أي أمراض بعد التعافي، موضحا أنّه حال ظهور أي أعراض أو أمراض شديدة وقت الإصابة كقصور في عمل الرئتين، قد تستمر لفترة طويلة وتؤثر على الإنسان المتعافي من كورونا طيلة حياته: «لو المريض ‏كان عنده التهابات شديدة في الرئتين وقت الإصابة ممكن تتسبب في قصور في وظائف الرئة، وتأثر على المريض باقي فترة حياته، ولو المريض جاله جلطة ‏تأثيرها هيستمر مدى الحياة ومش هتزول بعد الشفاء من الفيروس».

عبدالهادي خضر: السلالة الجديدة لكورونا خطورتها في سرعة انتشارها

وبشأن السلالات الجديدة، أوضح الدكتور عبدالهادي خضر، أنّه لا توجد أي ملاحظات أو ظهور لأعراض جديدة ناتجة عن السلالة الجديدة لكورونا في بريطانيا، وليس لها خطورة حتى الآن ولا تتسبب في حالات الوفاة المفاجئة، وتتمثل خطورتها في سرعة الانتشار وانتقال العدوى من شخص لآخر.

وتابع خضر، أنّ طبيعية الفيروسات عامة هي التحور، أي تبديل جزء من الحامض النووي المكون له، مشيرا إلى أنّ التغير في الحامض النووي، هو الذي يحدد خصائص السلالة الجديدة.

وناشد عبدالهادي خضر، المواطنين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد التجتماعي والجسدي في الأماكن المشهود لها بالزحام، والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والمشروبات الساخنة.