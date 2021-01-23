أستاذ جراحة: ممارسة الرياضة بشكل منتظم تقلل نسبة الإصابة بسرطان الثدي

قال الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إن مصر ليست من الدول التي ترتفع فيها نسب الإصابة بسرطان الثدي، والولايات المتحدة الأمريكية النسبة فيها مرتفعة للغاية وخاصة في ولاية كاليفورنيا التي تصل النسبة فيها 1:7، مشيراً إلى أنه لا يستطيع إعطاء رقم لنسبة الإصابة في مصر لأننا ليس لدينا سجل وطني أو بيانات لمعرفة النسبة بالتحديد، لكن المؤكد أن النسبة ليست مرتفعة، وللأسف إذا لم يتم عمل تدابير وإجراءات مثلما تحدث حالياً فمن المنتظر أن تتضاعف النسبة في الـ 20 سنة المقبلة.

فوائد الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي

وأضاف شعلان، خلال حواره مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي مهم للغاية لأنه إذا اكتشفت المرأة الورم في مرحلة مبكرة يحقق لها أكثر من فائدة أولها أن نسبة الشفاء تكون عالية جدا تقارب ال 100٪، ثانيا تتمكن المرأة من المحافظة على الثدي ولا تضطر لاستئصالة، ثالثا أن المريضة لا تحتاج أن تأخذ علاج كيميائي أو علاجات مكلفة.

المبادرة تضم فتيات عمرهم 18 سنة

وتابع، أن هذه المبادرة التي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم تكن للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي فقط ولكن للتوعية أيضا لأن المبادرة تضم فتيات عمرهم 18 سنة، يتم توعيتهم بصحة الثدي والأعراض والوقاية.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم تقلل نسبة الإصابة بسرطان الثدي بحوالي 20٪

وأشار، إلى أن ممارسة الرياضة لها دور مهم جدا في الوقاية من الكثير من الأمراض وأيضا السرطان، وهناك دراسات وضحت أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يقلل نسبة الإصابة بسرطان الثدي بحوالي 20٪.