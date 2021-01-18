وفاة فنية تمريض في المحلة متأثرة بإصابتها بكورونا

نعت نقابة التمريض بالغربية وفاة «راوية الششتاوي»، فنية تمريض بمكتب صحة ثان المحلة، داخل العزل الصحى بمستشفى المحلة العام عقب إصابتها بفيروس كورونا، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

ودعت النقابة في بيانها، اليوم، أن يتغمد الله الفقيد بالرحمة ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان .

وناشدت النقابة جميع أعضائها باتخاذ كافة الإجراءات الوقائيه والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 .

كانت فنية التمريض المتوفية أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم نقله للعزل الصحى داخل مستشفى المحلة العام، إلي أن وافتها المنيه.