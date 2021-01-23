أعلى عائد من 7 شهادات إدخارية بالبنوك قبل مراجعة أسعار الفائدة

يترقب المصريون من أصحاب المدخرات اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له يوم 4 فبراير المقبل لمراجعة أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، حيث من شأن رفع سعر الفائدة منح أصحاب الشهادات الحاليين والمستقبليين عائد أكبر على مدخراتهم.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية خلال العام 2021 حوالى 8 مرات، على أن يكون أول اجتماعاتها يوم 4 فبراير، وحسب الجدول فإن الاجتماعات ستتم في «4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر».

توقعات بخفض سعر الفائدة خلال الربع الأول

وتوقع خبراء إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021.

وقال بلال شعيب، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، إن هناك نحو 7 بنوك يقدمون شهادات الإدخار التي تتمتع بكونها ذات عائد مرتفع نسبيا مقارنة بالبنوك الأخرى في السوق المصري.

البنك الأهلي

- البنك الأهلي يطرح الشهادة (البلاتينية) بسعر فائدة 11% سنويا للعائد الشهري، وتعتبر الفائدة ثابته، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 حنيه.

بنك القاهرة

- بنك القاهرة يقدم شهادة البريمو بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريا.

بنك مصر

- بنك مصر يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويا لدورية العائد الشهري، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

البنك الزراعي

- البنك الزراعي المصري يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويا ذات عائد شهري، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

المصرف المتحد

- المصرف المتحد يبيع شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا للعائد ربع السنوي، الحد الأدنى للشهادة 500 جنيه، ومدة الشهادة 4 سنوات.

البنك العقاري

- البنك العقاري يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويا للعائد الشهري، و11.25% سنويا عائد ربع السنوي.

بنك تنمية الصادارات المصري

- بنك تنمبة الصادارات المصري: نسبة 11% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.25% لدورية صرف العائد ربع السنوي/ مدة الشهادة 3 سنوات.