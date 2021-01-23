السيسي عن مشروع تطوير قرى مصر: لازم نحشد كل الطاقات لتنفيذه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ مشروع تطوير القرى المصرية والذي دخل مرحلته الأولى، يستهدف بناء 1500 قرية ستتضمن مراكز كاملة، «عشان لما نخرج منها بفضل الله مش هتبقى فيها حاجة ناقصة».

السيسي: هندخل لتطوير القرى وهتبقى شكل تاني خالص لما نخرج منها

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، أنَّ هذا المشروع لا يحتاج تكاتف المجتمعات العمرانية فقط مع وزارة الكهرباء والوزرات الأخرى «بيتهيئلي إننا نحشد كل الطاقات، مش بس المجتمع المدني والحكومة فقط».

الرئيس: «لازم الشعب معانا.. هنوفر صرف وطرق ومياه وكهرباء بشكل كامل»

وتابع الرئيس: «لازم الشعب معانا، القرى اللي إحنا هننزل فيها دي إن شاء الله ندخل فيها ونخرج هتبقى شكل تاني خالص، صرف صحي بشكل كامل، شبكة طرق بشكل كامل، ومياه الشرب بشكل كامل، والكهرباء بشكل كامل».