بعد قليل.. بيان هام من «الأعلى للجامعات» بشأن الامتحانات

يصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بعد قليل، بياناً هاماً، وذلك عقب الاجتماع القائم حالياً مع رؤساء الجامعات المختلفة، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بقاعة الفنون بجامعة حلوان، ومن المقرر أن يشمل البيان عدد من النقاط الهامة، أبرزها فيما يتعلق بالامتحانات.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية حالياً، عددًا من المحاور الرئيسية التي تتعلق بالعملية التعليمية، أبرزها الجدل القائم حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، من حيث الآليات وطرق تنفيذها في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الداسي الجاري 2020-2021، 20 فبراير المقبل، وكذلك دراسة موقف الوضع الوبائي المتوقع خلال الفترة المقبلة وتأثيره وعلاقته على العلمية التعليمية.

«الأعلى للجامعات»: الامتحانات مازالت قائمة حتى الآن في موعدها بعد 20 فبراير

كما يناقش المجلس أيضًا، عدد من القرارات والمشروعات القانونية، أبرزها مشروع قرار إختيار رؤساء الجامعات الحكومية و عمداء الكليات، وكذلك مناقشة إقرار مادة جديدة على طلاب الجامعات بدءاً من العام الدراسي المقبل، تحتوي على عدد من القضايا الهامة التي تتعلق بالمجتمع المصري كالزيادة السكانية، وعدد من الموضوعات التي تنمي الولاء والمواطنية للطلاب .

كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات خطط واستعدادت الجامعات لمواجهة تفشي كورونا المستجد خلال الامتحانات وكذلك الفصل الدراسي الثاني، وكذلك خطة العمل بالمستفيات الجامعية، والاطمئنان على المسيرة البحثية بمختلف المعامل والكليات بالجامعات.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمين المجلس لأعلى للمستشفيات الجامعية، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكويمة والخاصة والمعاهد، قائمة في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزارء الفترة الماضية، لافتًا إلى أنَّ أي قرار يتعلق بالعملية التعليمية من تأجيل للامتحانات أو تعليق للدراسة هو قرار دولة، لافتاً إلى أن كل المعطيات والمستجدات وفقاً لمستجدات فيروس كورونا.