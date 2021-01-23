المشرف على مستشفيات الأزهر: ذروة موجة كورونا اقتربت من الانتهاء

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن قرب انتهاء ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا حيث تشهد المستشفيات هدوء نسبي عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية.

وقال «صديق»، لـ«الوطن»: «هناك هدوء نسبي فيما يتعلق بالموجة الثانية لفيروس كورونا، وعدد الاتصالات الخاصة بالإصابات بدأت تقل، كذلك هناك قلة في حالات الإصابة القادمة للمستشفيات، وهدوء داخل المستشفيات، عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية، وهو دليل علي هبوط للمنحى الوبائي».

نقص الأكسجين

أضاف «صديق»: «المستشفيات الجامعية بالأزهر لا تواجه أي أزمات خاصة بالمسلتزمات الطبية فهناك احترافية من قبل الفرق الطبية داخل الأزهر في التعامل مع فيروس كورونا فلا يوجد لدينا أي نقص للأكسجين، ولدينا احتياطات من كل المسلتزمات الطبية».

وشرح نائب رئيس جامعة الأزهر تفاصيل عمل المستشفيات الجامعية بالازهر في مجال العزل ومواجهة فيروس كورونا، حيث أكد أن المستشفيات الجامعية اكتسبت خبرة في مجال مواجهة كورونا منذ الموجة الأولي ويتم التعامل مع الموجة الثانية بشكل احترافي.

1600 طبيب عزل

وتابع أنه لم يتم تخصيص مستشفى كاملة للعزل حتي الآن، لكن هناك أماكن للعزل في المستشفيات الجامعية للأزهر في القاهرة والمحافظات، مثل مستشفى الحسين، وسيد جلال، والزهراء، ومستشفى الأزهر التخصصي، ومستشفى دمياط، وأسيوط.

وحول تجهيزات الأطقم الطبية، قال المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية إن الأطقم الطبية التي شاركت في العزل المرة الماضية جاهزة للمشاركة، فهناك أكثر من 1600 طبيب وطبيبة مدربين على العزل، وهناك أعداد أكثر من الأطقم الطبية المجهزة.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر أعلنت عن موافقة الجهات الرسمية على سد العجز عن طريق التعيين في مجال قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة، في القاهرة، وأسيوط، ودمياط، ومستشفياتها الجامعية التابعة لها، إضافة إلى كلية التمريض بالجامعة.