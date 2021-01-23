حصيلة ضحايا كورونا داخل هيئة تدريس الأزهر: 50 مصابا و12 حالة وفاة

كشف دكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، عن الوضع الصحي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات الجامعية الأزهرية.

وأكد «صديق»، في تصريحاته لـ«الوطن»: «عدد أعضاء هيئة التدريس المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين في المستشفيات الجامعية للأزهر للحصول علي علاج يقارب 50 عضوًا، وهناك حالات من أعضاء هيئة تدريس الأزهر تحسنت بالفعل، تصل إلى 34 حالة وخرجوا من المستشفيات منها نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، ونتمني الشفاء للباقين، هذا بالإضافة لحالات العزل المنزلي ويتم المتابعة معهم أيضًا لتلقي العلاج والاطمئنان على الوضع الصحي لهم».

12 حالة وفاة

وتابع: «هناك ما يقارب 12 حالة وفيات من أعضاء هيئة التدريس، منهم 3 أعضاء بكلية العلوم، و2 من كلية الزراعة، و2 من كلية الطب، وحالة وفاة من كلية طب أسنان، والأمين العام المساعد لجامعة الأزهر، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالاسكندرية سابقا، و2 من أعضاء هيئة كبار العلماء منهم الدكتور طه حبيشي».

50 مصابًا داخل المستشفيات الجامعية

وحول الوضع الصحي لطلاب جامعة الأزهر، قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إنه متابع جيد لحالات الطلاب، وهناك تواصل تام بين الطلبة وجامعة الأزهر وقياداتها ويتم المتابعة الدورية لكل فرد: «نطالب الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية خاصة الكمامة».

يذكر أن الدكتور محمود صديق كشف لـ«الوطن»، عن قرب انتهاء ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث تشهد المستشفيات هدوء نسبي عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية.

وشرح نائب رئيس جامعة الأزهر، تفاصيل عمل المستشفيات الجامعية بالازهر في مجال العزل ومواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن المستشفيات الجامعية اكتسبت خبرة في مجال مواجهة كورونا منذ الموجة الأولة، ويتم التعامل مع الموجة الثانية بشكل احترافي، وهناك أماكن للعزل في المستشفيات الجامعية للأزهر في القاهرة والمحافظات، مثل مستشفى الحسين، وسيد جلال، والزهراء، ومستشفى الأزهر التخصصي، ومستشفى دمياط، وأسيوط.