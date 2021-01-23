«الداخلية» تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية احتفالا بعيد الشرطة 

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجناء زيارة استثنائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 69، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، وحرصًا إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.