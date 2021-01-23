السيسي: هناك 11 ألف تابع لـ4500 قرية في مصر.. حلول مشاكلهم مختلفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالرغم من أن مصر بها 4500 قرية، إلا أن هناك 11 ألف تابع، موضحا «يعني إيه تابع عشان الناس متعرفش، يعني فيه 20 بيت هنا، و25 بيت هنا، و50 بيت هنا، في مناطق متطرفة، ده بيصعب عليا إني أشوف حلول لهذه التوابع، لو كانوا ضمن القرية كانت شبكة الصرف هتبقى موحدة ليهم».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، «سيكون هناك حلول مختلفة مع هذه التوابع، مش هقدر أعملك شبكة الصرف بالشكل ده، مش هتقدر الشبكة توصل لحد عندك، لأنك أنت عملت زي ما أنت عاوز، بس هنحاول نحل المسألة بقدر كبير، وهنحاول نسعى نحل مشكلات الريف كلها».

وتابع: «فيه كهرباء ممدودة قدام بيت، البيوت اتعملت غلط، هنشيل خط الكهرباء ده وهنعمله أرضي، وسيتم تحسين كفاءة شبكة الكهرباء في الريف، مجتش قولت اللي بنى مخالف أو تحت خط الكهرباء مليش دعوة بيه، مقولتش كده، قولت أشيل خط الكهرباء وأدفنه أرضي».