«أيام همام».. رواية جديدة للأديب فاروق عبدالله

اختار الأديب فاروق عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، عنوان كتابه الجديد «أيام همام» ليطلقه عليه، ويكون على شكل «متوالية قصص قصيرة» تجمعها حبكة روائية، تقع فيما يزيد على 300 صفحة، وصدرت المجموعة القصصية عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

وتصدرت الرواية عدة دراسات نقدية لنقاد أشادوا بفنياتها منهم الدكتور عبد الولي الشميري، رئيس مؤسسة الإبداع للثقافة والأدب والفنون بصنعاء، ورئيس منتدى المثقف العربي بالقاهرة، ويقول عن المجموعة إن «الرواية حافلة بالتاريخ والفنون، ويقدم لنا هذا السفر الإبداعي التصويري المشوق عن همام ومعه رقية ورستم وعبد العاطي وآخرين، إنها إبداع قصصي تمازج بالرواية والشعر».

وتصدرت الرواية أيضًا دراسة نقدية للدكتور محمد حمدي إبراهيم، نائب رئيس جامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة جاء بها «يتميز السرد القصصي عند فاروق عبد الله بالسلاسة والأنسيابية، بغير تسطيح وبدون تعال أو إظهار قدرات من نوع خاص، إذ أنه أورد في ثناياها كل ذخيرته الأدبية من شعر وقراءات وفيرة، وفضلا عن ذلك فقد بذل فاروق عبد الله جهدا موفورا في اختيار شخصياته واعتنى بسبر أغوارها، ومن أجل هذا فإنني أزجى التهنئة لهذا الأديب المتميز الذي جمع بين خيال الأديب وعقلية رجل القانون، وسوف تثبت الشهور المقبلة أن ما تنبأت به يستند على حقائق مستمدة من واقع فنه القصصي ومن واقع الحبكة المتقنة التي صاغ بها فصول روايته، ومن واقع السرد السهل الممتنع الذي وضع فيه أفكاره، ومن واقع المزج البارع بين الخيال والواقع في جديلة يصعب التمييز فيما بينهما، حيث لا يبرز عنصر منهما على حساب الآخر.