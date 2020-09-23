"عد تنازلي" مجموعة قصصية لحوارات مع الشيطان.. أحداثها واقعية

اختار الكاتب الدكتور علي عمر اسم "عد تنازلي" لمجموعته القصصية الثالثة الصادرة عن دار أوراق والتي خرجت في 16 قصة قصيرة يؤكد كاتبها في مقدمتها بأن كل ما جاء في تلك القصص حقيقي، حتي الأحاديث التي دارت بين أبطال القصص وبين الشيطان أو الموت والجماد حدثت ولاتزال تحدث.

ولم يكتف بذلك حيث أضاف: "إننا جميعاً متشابهون إلي درجة يصعب عندها تصديق تلك الحقيقة إذا ما نظرنا إلي اختلافنا الظاهري، إننا جميعاً مسودات قصص ربما لم تكتب بعد "

وتابع: "إننا نراه في تلك المجموعة القصصية الجديدة والمختلفة ينقل لنا الحقيقة والواقع من دون استعارات ومبالغات، نقل معاناة البسطاء وما يدور في صدورهم من أحلام وما يطارد عقولهم من أفكار ومخاوف نقلها في صدق وعفوية أضاف مزيدا من الصدق حول أصحاب تلك القصص، وإننا لنراه يتخطى الأسماء ويعبر عن أبطال قصصك بألقاب كالطفل والشيخ والعجوز ليخرج بها نحو حيز الأنسان الأشمل".

واضاف:ننظر الي الراهبة الجالسة في القطار وهي تسترق النظر إلي من حولها نستشعر تلك الحرب النفسية الدائرة هناك،

ونراه أيضا وهو يتغلغل في تشريح نفوس أبطال قصته "المسألة" مستكشفاًالدوافع الحقيقية والظنون الظاهرية لتلك النفوس ثم يُعرى الحقيقة أمام أعيننا في نهاية تلك القصة ، ثم نراه مرة أخرى يصل بنا إلي ذروة الصراع النفسي لإنسان غامض تتصاعد صراعات النفسيه حتي لكأنك تحبس أنفاسك وأنت تمر بين الفقرات المكتوبة في قصته الأخيرة "حكايات هشام جاد" والتي ستترك أثراً من دون شك في روحك فور الانتهاء منها

تلك المجموعة يرسم صاحبها الواقع كما هو، بل ينسخ ذلك الواقع مع تحليل وتشريح للنفس البشرية المجردة