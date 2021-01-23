«ثالث الإسماعيلية» الأعلى حصيلة ضمن منظومة التصالح بالمحافظة

أعلن حي ثالث الإسماعيلية عن تسجيله أعلى معدل تحصيل في ملف التصالح على المباني المخالفة، على مستوى المحافظة، طبقاً لقانون التصالح.

وقال محمود الصوري، رئيس الحي، إن عدد المتقدمين للتصالح بلغ 2099 ملفاً، بإجمالى إيرادات تعدت 31 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إصدار 70 قراراً بشكل نهائي بقبول 65 حالة، ورفض 5 حالات، مع استمرار فحص 11 حالة.

وأشار إلى أن المركز التكنولوجي بالحي هو أول مركز تكنولوجي يسجل طلب إصدار شهادة المتغيرات المكانية، في إطار معاونة الأجهزة التنفيذية لوقف أعمال البناء.

وقال إن إدارة المتغيرات المكانية ساهمت فى إيقاف 10 محاولات بناء دون ترخيص، مع التحفظ على 3 حالات تصالح على غير قائم، ورفع إحداثيات 20 نقطة، تمهيداً لإصدار شهادة المتغيرات المكانية الجديدة.

وكان حي ثالث الإسماعيلية قد أعلن، في وقت سابق، عن رفع ما يزيد على 16 ألف طن من بؤر وتجمعات القمامة بنطاق الحي، على مدار الـ6 شهور الأخيرة.

وقال «الصوري» إن حصيلة العمل فى الفترة من 28 يونيو 2020، إلى 10 يناير 2021، تضمنت رفع 605 أطنان من مخلفات البناء، والقضاء على 44 بؤرة لتجميع للقمامة.

وأضاف أن المتبقي حالياً هي «النقط كثيفة الإلقاء» بمناطق «دوران النزل»، وبجوار «النادي النوبي»، وخلف «الملابس الجاهزة»، وبجوار «نادي الدواجن»، وأمام مقهى «إيفوريا»، على الطريق الدائري.

وفي ملف التجميل والتطوير والبلدورات، أعلن عن إنهاء ترميم 18 منطقة داخل الحي، أهمها المربع الداخلي لـ«مساكن عبدون 1 و2»، والمربع الداخلي لخلف مكتب جريدة الجمهورية، والمربع الداخلي لمجمع «فهد السيف»، ومنطقة حول الإذاعة والتلفزيون، ومحيط مدرسة «الفاروق عمر» بالمنطقة الرابعة، والمدرسة المعمارية، ومحيط منطقة السوق المتطور، ودار الأيتام.

ووصلت قوة الحملة بالحي إلى 2 سيارة كبيرة قلاب، وسيارة مكبس، و2 سيارة صغيرة، ولودر كبير، ولودر مفصلي، ولودر «قطة»، فيما وصلت معدلات رفع القمامه من 150 إلى 200 طن يومياً.

وفي ملف الإشغالات، أعلن حي ثالث الإسماعيلية عن تسكين 42 بائعاً متجولاً بالسوق المتطور، بعد افتتاحه، وتسجيل 300 محضر إشغال، وتنفيذ 3 حملات إزالة، أسفرت عن إزالة 4 كرفانات و3 أكشاك و9 تندات، والانتهاء من تأهيل وتشغيل السوق المتطور، للقضاء على مشكلات الباعة الجائلين.

وفي ملف التواصل والشكاوى، أعلن الحي عن تلقي المركز 400 شكوى، تم حلها بنسبة 90%، وتواصل مع المركز الإعلامي للحي بشكل مباشر مع 13 ألف شخص، كما تم حل الشكاوى، ضمن منظومة مجلس الوزراء الموحدة، بنسبة 100%.

وفي ملف الإنارة، أنهى الحي تركيب 514 كشافاً، ضمن خطة الإحلال والتجديد، بمختلف الشوارع في نطاق الحى، وتركيب 200 عمود إنارة، ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وأكد رئيس الحي أنه تم الانتهاء من جميع الخطط قصيرة المدى، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ الخطة الشاملة لتكثيف العمل منذ الأول من يناير 2021، بعد اعتماد المحافظ للخظة، والتي تتضمن زيادة مناوبات العمل اليومية، ومساعدة مجلس المدينة، وتكثيف الحملات.