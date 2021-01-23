يحرص عدد كبير من مستخدمي شبكة الإنترنت على توصيل التليفون الأرضي للمنزل، كما يسعون إلى تحسين الخدمة الخاصة بهم حتى لا تؤثر على جودة استخدام الشبكة.

ومن جانبها، حرصت الشركة المصرية للاتصالات على توفير عرض جديد للعملاء حرصًا منها على إرضاء العملاء، وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، والراغبين في توصيل الإنترنت المنزلي، كيفية الحصول على خصم 50% للاشتراك عند توصيل التليفون الأرضي وتفاصيل عرض التليفون الأرضي لعام 2021، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

كيف يحصل العملاء الجدد على خصم 50% للاشتراك الشهري؟

- يحصل جميع عملاء الخط الأرضي الجدد عند الاشتراك في باقة WE أرضي 65 خلال شهر يناير، على تخفيض لاشتراك الباقة ليكون 35 جنيها إذ تم الاشتراك خلال شهر يناير الجاري بدلا من 65 في الشهر.

- يتم تركيب التليفون الأرضي مجانًا للعميل، إذا تم الاشتراك يحصل العملاء الجدد على خلال شهر يناير الجاري.

كيف يحصل العملاء الحاليين على خصم 50% من الاشتراك الشهري؟

- يحصل العملاء الحاليين عند الاشتراك في باقة WE أرضي 65، عند الاشتراك في شهر يناير الجاري، على خصم في الاشتراك الشهري 35 جنيهًا في الشهر بدلاً من 65 جنيهًا.

- تقوم الشركة بإرسال رسالة للعميل يتم بها إبلاغه بحصوله على الخصم.

الشروط والأحكام

- تحرص الشركة المصرية للاتصالات على استمتاع العميل بالسعر المخفض للباقة أو الاشتراك الشهري حتى نهاية العام الحالي.

- تختار الشركة 14 عميلا يحصلون على عرض الاشتراك المجاني لمدة عام، والعرض يكون ساري حتى نهاية الشهر الجاري.

- يتم حساب العميل على قيمة الضريبة من خلال محاسبته على سعر الباقة.

- إذا قام العميل بالتحويل من باقة لباقة أخرى أقل من القديمة لا يمكن له الحصول على العرض.