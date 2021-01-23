«التعليم العالي» تكشف التفاصيل النهائية للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا برقم «10 لسنة 2021»، بشأن آليات العمل بالتنسيق الموحد للجامعات الخاصة للعام الجامعي 2020-2021.

وجاء القرار، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات «رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية 4 وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/12/24؛ وعلى ما عرضه أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تقرر التالي:

* تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، ولا يجوز للجامعات قيد أي طلاب جدد بها إلا وفقا لتلك القواعد والضوابط و ذلك بمراعاة قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر، ويسري على الطلاب المتقدمين الجدد للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2020 .

نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية

* خطوات المشروع:

1- مرحلة اختبارات القبول:

- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التي سوف يتم عمل اختبارات قبول بها

- تحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة

- تحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد

- يتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسي الأول و شهري ديسمبر ويناير الفصل الدراسي الثاني

- يسمح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق

2- مرحلة الإعداد للتنسيق:

- تقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول شرط وتزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لن يعتد بالقوائم المقدمة ويتم الاختيار من عموم المتقدمين.

- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التي سوف يتم الاختيار لها من قوائم الناجحين في اختبارات القبول والكليات التي يكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين.

3- مراحل التنسيق:

- يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة .

- تسجل كل جامعة إلكترونيا بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسئوليتها وذلك بنظام pdf حتى لا يتلاعب أحد في هذه القوائم- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين في عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيا وذلك بحد أقصى ( 25 ) رغبة والطالب مسئول عن بياناته التي يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به.

- المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لا بد أن يكون مقترنا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل حيث إن التفاوت في مصروفات الكليات سوف يكون من عوامل جذب الطلاب الكليات بعينها عن كليات أخرى.

- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أي تغييرات في الرغبات.

- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة.

- يمنح الطلاب فترة ( 48 ) ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق إلكترونيا والتأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح في الثانوية العامة.

- بعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة.

- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة.

4 - مرحلة ما بعد التنسيق:

- يمنح الطالب فترة ( ۳ ) أيام عمل بالبنوك.

- التسجيل على موقع الجامعة إلكترونيا.

- سداد رسوم الفصل الدراسي التالى في حسابات الجامعة لدى البنوك المختلفة.

- الطالب الذي لم يقم بعمل الإجراءات السابقة في الوقت المحدد لذلك.

- تقوم إدارة الجامعة بإخطار تنسيق الجامعات الخاصة إلكترونيا بعدم السداد والرغبة في شطبه بعد 48 ساعة.

- يقوم التنسيق بإخطار الطالب برسالة أو بالبريد الإلكتروني بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة.

وعليه الآتي: سرعة إنهاء إجراءاته في 48 ساعة عدم استكمال الإجراءات يعنى الشطب تحت مسمى المتخلف عن استكمال الإجراءات.

ليس للمستخلف عن استكمال الإجراءات الحق بالتقدم في أي تنسيق آخر مستقبلا للجامعات الخاصة في نفس العام.

- الطالب الذي لم يقم بإنهاء إجراءاته خلال فترة ( 48 ) ساعة إنذار

- يقوم التنسيق الإلكتروني بشطبه،

- ترشيح بديل له من الطلاب على قائمة الانتظار .

- يتم إدراج اسم الطالب على قائمة ( متخلف عن استكمال الإجراءات ) حتى لا يقبله النظام في أي تنسيق آخر للجامعات الخاصة في نفس العام .

- بعد انتهاء التنسيق:

إذا تبقي عدد من الأماكن لم يتم شغلها في أية كلية يمكن فتح باب التقدم إلكترونيا عن طريق كل جامعة وتقوم كل جامعة بعمل تنسيق خاص بها أخذا في الاعتبار الأماكن الشاغرة بكل كلية والحد الأدنى للقبول و أولوية المجموع الأعلى على أن تقوم الجامعات بإعداد كشوف لهؤلاء الطلاب بعد انتهاء الاختبارات وقرين كل ملهم درجات المجموع التراكمي والنسبة المئوية وإرسالها لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من استيفائها قواعد العدالة والالتزام بالحد الأدني للمجموع على ألا يتم إخطار هؤلاء الطلاب بالموافقة عليهم وتسجيلهم قبل ورود موافقة الأمانة عليهم ولن يتم الموافقة بأثر رجعي وهذا التنسيق الخاص لا ينطبق على الطلاب المتخلفين عن استكمال الإجراءات وكانت لهم بطاقات ترشيح على النظام لكنهم لم يستوفوا الإجراءات.