«روتاري الإسكندرية» يدعم مستشفى أبوقير العام بـ7 أجهزة

دعم نادي روتاري إسكندرية النزهة، اليوم السبت، قسم العناية المركزة بمستشفى أبوقير العام، بـ 4 أجهزة مونتيور و3 أجهزة خاصة بقياس تشبع الأكسجين بالدم(PulseOximeter)، بالإضافة إلى 80 كيلو من الأكياس الخاصة بالنفايات الطبية.

وقال الدكتور محمد علي يوسف رئيس النادي: إن زيارة المستشفى اليوم وتقديم الدعم لها يأتي تفعيلاً لدور النادي كأحد مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، وحرصه المستمر على تقديم كل أوجه المساعدة الممكنة لوزارة الصحة وخاصة في ظل مواجهة جائحة كورونا، جاء ذلك خلال زيارة أعضاء النادي اليوم للمستشفى بحضور ماهر قاسم، أمين الصندوق، ولمياء جعفر السكرتير الفخري، وجيهان طامو رئيس لجنة المشروعات.

وتدعم أندية روتاري الإسكندرية، مستشفيات العزل في الوقت الراهن، ويتم تقديم الدعم المادي والمعدات والمستلزمات الطبية لمساندة الطاقم الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن الإسكندرية، تضم 13 مستشفى، تم تخصيصها من مديرية الشؤون الصحية، نهاية ديسمبر الماضي، للتعامل مع حالات كورونا في الإسكندرية، وتمثلت في مستشفيات «العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز (العمال)، أبو قير التخصصي (طوسون)، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ورأس التين العام، وجمال حمادة المركزي».

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، احتلال محافظة الإسكندرية المركز الثانى، من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، فيما يحتل حي المنتزه في شرق المحافظة المرتبة الأولى، من حيث أعداد الإصابة، وهو ما يعكس مدى الأزمة الكبرى التي يعيشها أبناء المحافظة الساحلية، ويوضح مدى الاحتياجات لمساعدات المجتمع المدني.