ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة و142 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، من ضبط 7 أطنان دواجن مجمدة ولحوم مستورة فاسدة، قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، والتحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر في مصنعين.

ووردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة الثلاجة المذكورة، عثر على 1.5 طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

بينما جرى ضبط 6 أطنان و39 كيلو جرام دواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بحوزة سائق.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، وجود تغير في الخواص الطبيعية للدواجن واللحوم المضبوطة، من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

كما تحفظت إدارة مباحث التموين بالإسكندرية، على 142 ألفا و500 كمامة، مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنعين دون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية والكمامات، قبل طرحها في الأسواق.

ووردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد وجود مصنعين، دون ترخيص، لإنتاج الكمامات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المصنع الأول، عثر على 106 آلاف و500 كمامة طبية دون بيانات، مجهولة المصدر، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

بينما عثر داخل المصنع الآخر، على 36 ألف كمامة مجهولة المصدر، و2180 عبوة مطهرات طبية، غير مطابقة للمواصفات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.