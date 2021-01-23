مدير عام «الخدمة الوطنية»: 57% من استهلاك اللحوم الحمراء «إنتاج محلي»

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنَّ مشروعات الاستزراع السمكي تتعاظم من واقع ما تضمنه بعض المؤشرات الإحصائية التي تمّ دراستها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومنها أنَّ الإنتاج المحلي السنوي من اللحوم الحمراء، يماثل نحو 57% فقط من احتياجات السوق المحلي منها.

وأضاف «أمين»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي، أنَّه يتمّ المساهمة في تغطية جزء من باقي احتياجات المواطن المصري من البروتينات من خلال الدواجن والطيور والأسماك بأنواعها المختلفة.

ووجه مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حديثه للرئيس السيسي قائلًا: «من أجل هذا وبعد أن شرفنا الرئيس في نوفمبر 2017 في افتتاحكم للمزرعة السمكية بمنطقة غليون، اليوم يشرف الجهاز بافتتاحكم للمزرعة السمكية والخدمات الصناعية التابعة لها بمنطقة شرق بورسعيد» وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.