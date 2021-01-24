«الإعلاميين» تبدأ اليوم التحقيق في شكوى ريهام سعيد ضد سيد علي

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ النقابة ستجري أول جلسة تحقيق اليوم في الشكوى التي تقدمت بها الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار»، ضد الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، حيث اتهمته بسبها وقذفها والخوض في عرضها خلال برنامجه.

تجديد تصريح المزاولة

وأوضح «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ سيد علي قام بتجديد تصريح مزاولة المهنة الخاص به، والذي انتهى منذ 14 سبتمبر الماضي، موضحا أن التجديد تم لمدة 3 شهور تبدأ من 15 ديسمبر الماضي وحتى 15 مارس المقبل، وأن هذه هي الخطوة الأولى التي كان يجب أن تتم قبل بدء التحقيق في الشكوى من باب توفيق الأوضاع القانونية للمشكو في حقه، مضيفا أنه تم إبلاغ قناة الحدث اليوم ووقع سيد علي على إخطاره بموعد بدء التحقيق معه اليوم 24 يناير.

منع سيد علي من الظهور

وكان نقيب الإعلاميين قد أصدر قرارا بعد فحص شكوى ريهام سعيد بمنع سيد علي من الظهور لحين توفيق أوضاعه بتجديد تصريح مزاولة المهنة المنتهي والانتهاء من التحقيق معه في الشكوى، ولفت إلى أنّ الإعلامي التزم بقرار النقابة الخاص بمنعه من الظهور لحين انتهاء التحقيق معه.

كما أوضح نقيب الإعلاميين أنّ نتيجة التحقيق إذا أسفرت عن توقيع عقوبة بسبب مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي أو مدونة السلوك المهني، فإنّها تتدرج بين لفت النظر والإنذار، مرورا بإلغاء التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 12 من قانون نقابة الإعلاميين وحتى المنع من مزاولة المهنة نهائيا وذلك كله وفقا لحجم المخالفة.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد اتهمت سيد علي، في الشكوى التي تقدمت بها لنقابة الإعلاميين بأنّه وجّه لها سبا وقذفا وطعنا في الأعراض، وقالت إنّها فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم مدّعيا أنّها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسؤولا بالجريدة وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها.