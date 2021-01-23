التضامن: «2 كفاية» يستهدف توعية 4 ملايين رجل وسيدة بتنظيم الأسرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع "2 كفاية" يأتي ضمن التدخلات الرئيسية، التي تتخذها وزارة التضامُن من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

وأكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن والمشرف العام على مشروع «2 كفاية»، أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

وأضاف عثمان، أن الفئة المستهدفة من المشروع هي الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية «تكافل» في 10 محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان» بالإضافة إلى حي الأسمرات بمحافظة القاهرة.

تدريب 750 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات

وأوضح أنه خلال عام 2020؛ تم التعاقد مع 14 جمعية أهلية جديدة ليصبح إجمالي الجمعيات الشريكة للمشروع 108 جمعية، كما تم تدريب 750 متطوعة للعمل كمثقفات مجتمعيات، حيث أصبح عدد المثقفات المجتمعيات العاملات بالجمعيات الأهلية الشريكة 1159 مثقفة مجتمعية.

61 ألفا و897 سيدة ترددوا على عيادات «تنظيم الأسرة»

وفيما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة خلال عام 2020 أوضح «عثمان» أنه تم تطوير وتشغيل 31 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة، ليصبح إجمالي عدد العيادات 64 عيادة حتى الآن، وتدريب الأطباء والتمريض العاملين بالعيادات الجديدة تدريبا على رأس العمل، لافتا إلى أن عدد المترددات علي العيادات خلال عام 2020 بلغ 61 ألفا و897 61,897 سيدة، وأن عدد المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة خلال عام 2020 بلغ 51 ألف و455 سيدة، بنسبة 83,1% من المترددات، وأن حبوب تنظيم الأسرة كانت هي الأكثر استخداما في وسائل تنظيم الأسرة بعيادات المشروع بنسبة 61%.

وأكد «عثمان» زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة خلال عام 2020، حيث تم توعية نحو 4 ملايين رجل وسيدة بوسائل التوعية الخاصة بتنظيم الأسرة عن طريق مشروع «2 كفاية» وذلك لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.

تنفيذ 2 مليون و359 زيارة طرق أبواب في 2020

وأوضح، أن حيث زيارات طرق الأبواب المنفذة خلال عام 2020 بلغت 2 مليون و359 ألف و757 سيدة، وأن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة خلال العام بلغ 328.914 ألف سيدة، كما أن عدد السيدات اللاتي تلقين مكالمات تليفونية للتوعية أثناء الحظر نتييجة جائحة كورونا 689,953 سيدة، وقد تم توعيتهن بتنظيم الأسرة وبكيفية حماية أنفسهن وأسرهن من عدوى كورونا، كما تم البدء فى العمل بالتوعية فى حى الأسمرات فى أول نوفمبر 2020 بإستهداف 12.5 ألف سيدة.