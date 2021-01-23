«حسونة» عن قراءة قرينة الرئيس كتابها عن السرطان: «طبطبة وجبر خواطر»

كشفت الكاتبة أنيسة حسونة، مؤلفة كتاب «بدون سابق إنذار»، أنها علمت باهتمام السيدة انتصار السيسي زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكتابها الذي يتحدث عن مرض السرطان، حين كانت تشاهد حوراها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، لافتة إلى أنها حين سمعتها تقول إنها تقرأ للمؤلفين نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس، وحديثا كانت تقرأ كتاب «بدون سابق إنذار» للكاتبة أنيسة حسونة، فلم يخطر على بالها إطلاقا أن تذكر الكتاب أو اسمها، وشعرت بسعادة كبيرة حينها، ووجدت في ذلك «طبطبة على كتفها»، وجبرا لخاطرها.

تأثرت بحديث قرينة الرئيس عن كاتبها

وقالت «حسونة»، خلال لقائها اليوم السبت، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على شاشة «cbc»: «كنت قاعدة مع جوزي بنتفرج على الحوار، ولما قالت اسم الكتاب واسمي، لقيتني بعدل نفسي في الكرسي، وبسأل نفسي إزاي وليه ومفيش أصلا صلة بينا تماما».

وأكدت الكاتبة، أنها تأثرت بشكل كبير جدا، وشعرت أن تصريح زوجة الرئيس بذلك ذلك «طبطبة على كتفها»، وموضحة أنها ترى ذلك نوعا من جبر الخواطر.

حديث قرينة الرئيس عن كتابها أسعدها

وشددت أنها سعدت مثلها مثل كل المصريين بهذا الحوار، وكانت حريصة على متابعته، لكن حين تفاجئت بحديث زوجة الرئيس عنها، أسعدها ذلك أكثر وأكثر.

زيارتها لفتاة مريضة قبل وفاتها بيومين

وأشارت الكاتبة إلى أنها تحب جبر الخواطر بدرجة كبيرة، وحكيت عن فتاة في ريعان شبابها مصابة بالسرطان، كانت قد عرفت من زوجها أنها تطلب أن تراها وتلتقي معها، لكنها فضلت أن تؤجل هذا اللقاء، حتى تستعيد بعض من عافيتها وتظهر بصورة جيدة حين تقابل الفتاة.

وأكملت، ولكن خلال تواجدها بأحدى المستشفيات، تتلقى جرعة العلاج الهاص بها في رحلتها مع السرطان، تفاجئت بوالد الفتاة يخبرها أنها بنفس المستشفى ويطلب منها أن تزورها في غرفتها، وبالفعل قامت بذلك وسعدت بشكل كبير من زيارتها لتلك الفتاة، لدرجة أنها أردات أن تزورها مرة أخرى، لكنها اكتشفت أن الفتاة توفت بعد يومين فقط من زيارتها لها.