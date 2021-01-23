مدير المصايد: مشروعات الاستزراع ساهمت في خفض أسعار الأسماك

قال المهندس عاطف مجاهد، مدير المصايد بهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن ما تم خلال الست سنوات الأخيرة في مجال الثروة السمكية لم يشهده القطاع على مدار 30 عاما، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألغى فكرة المشروعات ذات الهدف الواحد، إذ تعد المشروعات الحالية مشروعات عملاقة لها أهداف كثيرة مباشرة وغير مباشرة، ومنهم مشروعات الثروة السمكية.

مشروع «الفيروز» يخدم قناة السويس وشمال سيناء

وأضاف المهندس عاطف مجاهد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن مشروع «الفيروز» لـ الاستزراع السمكي، مشروع متكامل، ويتضمن جزء كبير من المصايد الطبيعية، بمساحة 10 آلاف فدان، وأصبحت بمثابة بحيرة كبيرة تضاف للبحيرات المصرية، وتكون للصيد الحر، ويحيط بها مجتمع صناعي متكامل لخدمة قناة السويس وشمال سيناء.

مصر السادسة عالميا في الاستزراع السمكي

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الاستزراع السمكي في المياه العذبة على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الثالثة في إنتاج السمك البلطي بالمياه العذبة، ولكن مشروع «الفيروز» يخص الاستزراع البحري، هذا يعد طفرة تشهدها مصر.

سعر البلطي أصبح 25 جنيها بدلا من 40

ولفت إلى أن الفارق بين الاستزراع في المياه العذبة والبحري، يتضمن بأن الصنف الأساسي الذي يتم استزراعه في المياه العذبة هو السمك البلطي، بينما في الاستزراع البحري يمكن إنتاج الجمبري، ما من شأنه خفض أسعار منتجات الأسماك، حيث وصل سعر البلطي 25 جنيها بعدما كان وصل منذ 3 سنوات لـ 40 جنيها.

المشروعات القومية خفضت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

وأكد أن المشروعات القومية الكبيرة التي جرت في مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ووجود معروض كبير أدى لانخفاض الأسعار، إضافة للقيمة المضافة تضاف للمنتج، ليس فقط للإنتاج، موجها الشكر للرئيس لاهتمامه بهذا القطاع.