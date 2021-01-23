«المعلمين في اليوم الثالث».. أيام صرف رواتب «يناير» لموظفي الدولة

تعتزم وزارة المالية، بدء صرف رواتب نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، وعلى مدى 3 أيام هي 24 و25 و26 يناير الجاري، بما فيها رواتب 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.

البنوك تتسلم المرتبات

وتسلمت البنوك، رواتب موظفي الدولة، تمهيداً لصرفها عبر ماكينات الصراف الآلي، المنتشرة في ربوع الجمهورية، والبالغ عددها 14 ألف ماكينة صراف آلي، تعود ملكية 80% لـ10 بنوك.

وقسَّمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات أعلنت الوزارة من قبل تطبيقه وفق كتاب دوري، لضمان عدم تزاحم الموظفين، وتنظيم عملية الصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية.

مرتبات شهر يناير

ويبدأ صرف مرتبات يناير الجاري يوم غدٍ الأحد 24 يناير للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم صرف مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الإثنين 25 يناير، ثم صرف مرتبات العاملين في 9 وزارات وهيئات في يوم الثلاثاء 26 يناير.

التضامن الاجتماعي

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

بينما ستتلقى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني، ليتم بعدها في اليوم الثالث صرف رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

ووفقاً لكتاب دوري صدر عن وزارة المالية، ديسمبر الماضي، حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وقسمت الوزارة عمليات صرف المرتبات للموظفين في الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.