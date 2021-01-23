محمد عزمي: خطاب الرئيس السيسي الموجه للمصريين كان من القلب

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاحات اليوم شيء مشجع، كما أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي يمتاز بالشفافية والمصارحة، «النهاردة الريس كان بيتكلم مع الشعب من القلب وبيقولهم إن الدولة بتبذل جهد عشان يبقى عندنا محاور للتنمية المستدامة مش زي التنمية اللي كنا بنسمعها زمان».

فرص العمل بالمزارع السمكية تصل لـ 10 آلاف

وأضاف «عزمي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي تحدث عن أغلب القطاعات التي تهم المواطن، واستعرض خلالها خطط التنمية، لافتا إلى أن فرص العمل في المزارع السمكية تصل لـ 10 آلاف فرصة مباشرة وغير مباشرة.

مصر تبني حضارة حقيقية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي تحدث أيضا عن تطوير 1500 قرية كمرحلة أولى، من بين أكثر من 6 آلاف قرية، والتطوير لا يقتصر على توصيل الصرف الصحي فقط ولكن تنمية كاملة شاملة تمس كل هموم المواطنين، مؤكدا أن مصر تبني حضارة حقيقية، والرئيس السيسي تحدث اليوم عن بناء 10 آلاف كم في السكة الحديد وحدها.

المنظومة الجديد بالسكة الحديد شرايين للحياة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المنظومة الجديدة في السكة الحديد من شأنها إحداث سيولة في نقل البضائع والركاب، وتعد استثمارا حقيقيا وشرايين للحياة تمتد في مختلف ربوع المجتمع المصري، متابعا: «الرئيس معانا في مشاكلنا اليومية، وشايف الحل وعنده الإرادة الحقيقية في تغييرها».