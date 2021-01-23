لو ساكن في الأدوار العليا أو الأخيرة.. كيفية حل مشكلة ضعف المياه

يعاني الكثير من ساكني الأدوار العليا في كثير من الأوقات من ضعف المياه أو عدم وصولها إطلاقًا إلى هذه الأدوار، بما لا يكفي احتياجاتهم المعيشية والمنزلية، لذا يبحث سكان الأدوار العليا والأخيرة عن حلول ضعف المياه، وهو ما تستعرضه «الوطن» على النحو التالي:

تعديل أو استبدال قطر وصلة عداد المياه

يلجأ بعض السكان إلى تعديل أو استبدال قطر وصلة عداد المياه لحل مشكلة ضعف المياه، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

إجراءات تعديل قطر الوصلة أو العداد

1. قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2. قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3. إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

4. إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

5. قيام العميل بسداد المقايسة ومقابل الربط وخلافه «نقدًا أو بالتقسيط».

6. قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7. قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

8. تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9. الانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة لتعديل قطر الوصلة أو العداد

1. طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2. بطاقة الرقم القومي.

3. التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4. آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

5. بيانات الاشتراك.

6. التصاريح المطلوبة.

7. آخر قراءة في العداد المستبدل.

أسباب مشكلة ضعف المياه

ووفقًا لموقع «Wikihow»، فإنّ هناك العديد من الأسباب التي ينتج عنها ضعف ضغط المياه، وكيفية حلها على النحو التالي:

- عدم نظافة المرشح:

ويمكنك معالجة ذلك عن طريق فك المرشح الموجود عند طرف الصنبور بكماشة، لكن مع ملاحظة كيفية تركيبه، تنظيف الرواسب ثم افتح الصنبور لدقيقتين لإزالة الرواسب في الأنبوب، وانقع أجزاء المرشح في كمية متكافئة من الماء والخل الأبيض لثلاث ساعات إذا كانت لا تزال تبدو متسخة.

- إذا كان انخفاض الضغط في الماء الساخن فقط، فيمكن أن يكون ذلك بسبب الرواسب التي تسد سخان الماء أو أنبوب مصدر الماء الساخن، لذا أفرغ الخزان، واستبدل قضيب الأنود بانتظام، وضع في اعتبارك تركيب جهاز لتنقية الماء لمنع تكرار حدوث ذلك.

كما يمكن أن يكون السبب ضيق أنابيب الماء الساخن أكثر من اللازم، وفي هذه الحالة يجب أن يبلغ قطر الأنبوب الواصل من سخان الماء في معظم الحالات 19 مم على الأقل.

- وجود تسريب بالأنابيب:

ويعد التسريب أحد الأسباب الشائعة لانخفاض ضغط المياه، لذا أجرِ فحصًا سريعًا للبقع المبللة تحت الأنابيب خاصة عند خط الإمداد الرئيسي، وقم بإصلاح أي أنابيب مسربة تراها.

- استبدل أنابيب المياه القديمة:

حدد موقع خط الإمداد الرئيسي الموجود على جانب منزلك، إذ يحدث انسداد الأنابيب المجلفنة القديمة بتراكم المعادن أو التآكل ما يبطئ تدفق الماء وقد يؤدي استبدالها بالأنابيب النحاسية أو البلاستيكية لحل المشكلة.