إتلاف 1600 لغم زرعها الحوثيون في «باب المندب»

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، اليوم الإثنين، 1600 لغم، زرعها تنظيم الحوثي في منطقة «باب المندب».

وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغم مضاد للدروع، وأخرى فردية، وعبوات ناسفة، ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة، زرعها الحوثيين في مناطق سكنية، وطرق عامة وأماكن رعي في «باب المندب».

ونفذ الحوثيون الإرهابيون، أعمالا انتقامية بحق السكان في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها في مديرية «رحبة» جنوبي محافظة «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء».

وقالت مصادر محلية، إن الحوثيون، نفذوا حملات مداهمة لقرى في منطقة الأوشال وعبية القريبة من خطوط التماس، التي تدور فيها مواجهات مع الجيش الوطني اليمني، تكبد فيها الحوثيون خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية.

واقتحم الحوثيون منازل عدد من اليمنيين، وقاموا باختطاف مدنيين بينهم طفل «13 عاماً،»، كما أنها أجبرت أسرا عدة على النزوح من منازلها، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، صنف في وقت سابق من الشهر الجاري الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الوزارة بدأت مراجعة لقرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، عن وصوله إلى الأردن للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، نفذت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين، أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية النزاع في اليمن قبل نحو 6 سنوات.

وشملت عملية التبادل التي جرت برعاية أممية، نحو 1056 أسيرا يمنيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.