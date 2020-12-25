عماد الدين حسين ينعى لاشين إبراهيم: كان علامة في القانون ووفاته صادمة

نعى الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وفاة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «خبر صادم ومؤسف، ولكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإن إليه راجعون، فهذا الرجل كان علامة طيبة في القضاء والقانون، وأدار بحرفية شديدة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، بطريقة شهد لها الجميع».

آخر لقاء معه

وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي بفضائية EXTRA NEWS، «قبل الانتخابات مباشرة التقيت به مع مجموعة من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين، وتحدثنا عن كل ما يتعلق بالانتخابات، وكان حجة وموسوعة وشارحا وموضحا بطريقة طيبة وهادئة، ويفهم في الفروق الدقيقة، وتحدثنا كل شيء تقريبا، وكان خير معين في فهم العملية الانتخابية».

وتابع: «وفاته خسارة كبيرة لكن قدر الله، ونعزي أهله ومصر بأكملها لأنه بالفعل خسارة، وخلال ترأسه الوطنية للانتخابات اختفت الانتهاكات التي كانت تحدث دائما داخل اللجان الانتخابية وظاهرة التزوير والتسويد والبطاقات الدوار، وهو أحد الذين ساهموا في أن نصل لهذا المشهد ولهذا البر، بالرغم من أن هذه الانتهاكات كانت تحدث من المرشحين أنفسهم، ولكن هو وفريقه وباقي أجهزة الدولة، خاصة الشرطة والقوات المسلحة وصلوا إلى أنه لا أحد يشكو داخل اللجنة الانتخابية».

جرس إنذار

وواصل: «ما حدث جرس إنذار للالتزام بالاجراءات الاحترازية، ولاحظنا في الأخبار منذ أمس حتى الآن إصابة العشرات من الشخصيات العامة، مثل الفنانين والإعلاميين، مثل الإعلامي وائل الإبراشي والفنانة الكبيرة يسرا، وعضو مجلس النواب ضياء الدين داوود، والفنان كريم فهمي، عدد كبير من المشاهير، كما أن معدل الإصابات تجاوز الـ1000 إصابة على مستوى الجمهورية، ومن يتابع الفيسبوك يجد أنه تحول لدفتر عزاء».

رسالة للمواطنين

واستكمل: «هذه رسالة أتمنى أن تصل للجمهور بوضوح، ولكن للأسف الشديد لم تصل حتى هذه اللحظة، فأنا أتحدث من ميدان السيدة زينب وللأسف نسبة كبيرة لا تطبق الإجراءات الاحترازية بصورة جيدة».