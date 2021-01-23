الحكومة: تنفيذ 1367 مشروعا بـ116 مليار جنيه في قطاع الصحة

نفذت الحكومة المصرية 1367 مشروعًا في قطاع الصحة خلال الفترة الزمنية من يونيو 2014 عام حتى يناير 2021، وذلك بتكلفة مالية وصلت إلى 116 مليار جنيه، وتمثلت معظم هذه المشروعات في تطوير المستشفيات، مثل مستشفيي العجمي، والعلمين النموذجي.

تنفيذ 200 مشروع وتطوير 550 وحدة صحية

وأضافت الحكومة أنه تم تطوير مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، وكذلك تطويرمستشفى أرمنت المركزي، لافتة التى تنفيذ 200 مشروع وتطوير 550 وحدة صحية، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذي يمثل أول بذرة الإصلاح الصحي لكل المصريين.

وأشارت الحكومة إلى بدء مشروع التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، حيث انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة، في ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراك والمساهمات، على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية.

إطلاق مبادرات صحية وبرامج بتكلفة 70.5 مليار جنيه

وأكدت الحكومة إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الصحية التي تم تنفيذها في هذه الفترة، بتكلفة 70.5 مليار جنيه، منها مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والتى قامت بالكشف على أكثر من 11 مليون سيدة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاءعلى فيروس «سي».

وأشارت الحكومة إلى أن مبادرة القضاء على فيروس «سي» استهدفت الكشف على 50 مليون مواطن في أكبر عملية مسح طبي في العالم، كما استهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم فى تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بهذا الوقت المناسب.

وتابعت الحكومة أنه تم إطلاق حملة «100 مليون صحة»، في أكبر حملة لعلاج فيروس «سي» مجانًا على مستوى العالم.

ونجحت الدولة، بشهادة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، في القضاء على فيروس «سي» لتكون مصر أول دولة تواجه الفيروس الذى التهم أكباد المصريين على مدار عقدين ماضيين، وقُدر عدد من تلقوا العلاج بحوالى 8 ملايين مواطن.