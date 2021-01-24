كورونا في المغرب العربي: ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 16357 حالة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تفشيه على مستوى العالم، وبلغ إجمالي إصابات حول العالم منذ ظهوره في مدينة «ووهان» الصينية، إلى 99049487 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 2123566، بينما بلغت حالات الشفاء منه 71174056 حالة.

وانتشر كوورونا سريعا في شمالي قارة أفريقيا، وتحديدا في دول المغرب العربي. وهي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: «موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا».

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 35 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 16357 حالة، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأضافت الصحة الموريتانية، في بيان صحفي يومي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 416 وفاة.

وأشارت الوزارة الموريتانية، إلى تسجيل 80 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 15127 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات الجزائر إلى 2861 حالة

وفي الجزائر، أعلن المتحدث الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس، الدكتور جمال فورار، تسجيل 245 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 105369 حالة.

وأضاف فورار، خلال لقاء إعلامي يومي لعرض تطور الوضعية الوبائية للفيروس في البلاد، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 2861 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.

وأشار المتحدث الجزائري، إلى تماثل 203 مريض للشفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 71755.

ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في المغرب إلى 465769 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 925 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 465769 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت الوزارة المغربية، في نشرة يومية، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 8128 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، إلى تسجيل 1041 حالة شفاء من الفيروس،ليرتفع إجمالي حالاتت التعافي من كورونا في المغرب، إلى 441693

وفي سياق متصل، منحت السلطات المغربية، أمس الأول الجمعة، لقاح «سينوفارم» الصيني ضد «كورونا»، الترخيص بشكل عاجل، فيما أعلنت الرباط، أمس الأول الجمعة، تسلمها أولى دفعات اللقاح البريطاني «أسترا-زينيكا» المضاد للفيروس على أن تتسلم الدفعة الأولى من «سينوفارم» الأربعاء المقبل.

وفي تونس، اقترحت «اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضع الوبائي»، على رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي فرض حجر صحي شامل في البلاد كل نهاية أسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الوفيات في تونس جراء تفشي كورونا.

وقال وزير الصحة التونسي، فوزى المهدي، إن الحجر الشامل بمفهومه القديم لم يعد مفيدا أمام ارتفاع عدد الاصابات والوفيات، مؤكدا في حوار مع «جريدة المغرب»، أن الوضع الوبائي في البلاد خطير، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تونس تقرر مواصلة حظر التجول من 25 يناير الجاري إلى 14 فبراير المقبل

من جانبها، قالت رئاسة الوزراء التونسية، في بيان، مساء أمس السبت، إن الهيئة الوطنية لمواجهة كورونا، اتخذت جملة من الإجراءات للحدّ من تفشي الفيروس، خلال الفترة الممتدة من 25 يناير الجاري، إلى 14 فبراير المقبل، مع التشديد على تطبيقها.

وقررت الحكومة التونسية، مواصلة حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا مع مواصلة منع التنقل بين المناطق عبر النقل الخاص والعام ومواصلة منع كل التجمعات والاحتفالات، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

كما قررت الحكومة، استئناف العودة المدرسية والجامعية بداية من غد الاثنين، الإثنين مع تطبيق البروتوكولات الصحية وتدعيم آلية التعليم عن بعد.

ودعت الهيئة التونسية، المواطنيين الذين يتجاوز عمرهم الـ65 عام، الالتزام بالبقاء في المنزل.

ووفقا لموقع «وورلد ميتر»، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تونس، 193273، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6092، بينما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 140180.

وفي ليبيا، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، 112540، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 1737، بينما بلغ الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من كورونا في ليبيا إلى 90952، وفقا لـ«وورلد ميتر».