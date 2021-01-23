السيسي يعد المصريين: تغيير وجه الريف المصري خلال 3 سنوات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، على هامش افتتاحه مشروع «فيروز» للاسترزاع السمكي ببورسعيد، إن مشروع تطوير 1500 قرية في مصر سيغير من وجه الريف المصري ويعيد تقديمه من جديد ويمنح الحياة التي يستحقها المصريون.

وأضاف الرئيس أن المشروع سيوفر عددا ضخما من فرص العمل كونه يعتمد على الشركات الوطنية ويعظم من المنتج المحلي.

ووعد الرئيس رؤساء التحرير، قائلا: «هتشوفوا الريف المصري خلال 3 سنوات هيبقي عامل إزاي».