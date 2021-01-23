رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يعد المصريين: تغيير وجه الريف المصري خلال 3 سنوات

كتب:

الوطن
09:06 م | السبت 23 يناير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، على هامش افتتاحه مشروع «فيروز» للاسترزاع السمكي ببورسعيد، إن مشروع تطوير 1500 قرية في مصر سيغير من وجه الريف المصري ويعيد تقديمه من جديد ويمنح الحياة التي يستحقها المصريون.

وأضاف الرئيس أن المشروع سيوفر عددا ضخما من فرص العمل كونه يعتمد على الشركات الوطنية ويعظم من المنتج المحلي.

ووعد الرئيس رؤساء التحرير، قائلا: «هتشوفوا الريف المصري خلال 3 سنوات هيبقي عامل إزاي».

 

اقرأ المزيد:

السيسي عن «تطوير القرى»: نسعى لتغيير الريف المصري بشكل متكامل

السيسي عن المشروعات: نعمل بأقصى طاقة.. لازم كل فئات الشعب تعرف ده

عاجل.. السيسي يعلن بدء التطعيم بلقاح كورونا الصيني في مصر غدا

السيسي يفتتح مشروعات قومية في بورسعيد عبر «الفيديو كونفرنس» (صور)

بعد افتتاح السيسي مشروعات بورسعيد.. تعرف على خريطة التنمية منذ 2014